Insegnante accusata di pedofilia | adescava minori sui social

Leggi su ck12

(Di giovedì 23 dicembre 2021)di: una 45enne va ai domiciliari. Secondo le indagini ha incontrato ragazzini in un B&B Un’di scuole elementari è stata arrestata dai carabinieri del Comando provinciale di Bari a seguito di un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale. Carabinieri (Getty Images)Èdi aver adescato minorenni e di aver prodotto materiale pedopornografico. Zia Martina è il nome con il quale si faceva conoscere suie nell’estate scorsa avere così adescato dei ragazzi che non hanno ancora compito 18 anni. Con loro avrebbe avuto dei rapporti sessuali in un B&B del capoluogo pugliese. Tra i motivi del provvedimento cautelare, la donna avrebbe svolto delle videochat con vari utenti tra cui un 14enne e si sarebbe anche fatta ...