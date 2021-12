Infortunio Zapata, l’Atalanta tira un sospiro di sollievo: le condizioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) l’Atalanta tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda l’Infortunio di Duvan Zapata nella sfida contro il Genoa di martedì L’attaccante Duvan Zapata uscito malconcio dalla sfida contro il Genoa è stato sottoposto ad accertamenti per capire l’entità dell’Infortunio. Gli esiti avrebbero dato esito di una piccola lesione muscolare dell’adduttore sinistro. Infortunio non grave che con la sosta potrebbe vedersi recuperato. Dunque può tirare un sospiro di sollievo l’Atalanta, a riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)undiper quanto riguarda l’di Duvannella sfida contro il Genoa di martedì L’attaccante Duvanuscito malconcio dalla sfida contro il Genoa è stato sottoposto ad accertamenti per capire l’entità dell’. Gli esiti avrebbero dato esito di una piccola lesione muscolare dell’adduttore sinistro.non grave che con la sosta potrebbe vedersi recuperato. Dunque puòre undi, a riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

