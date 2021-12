Industria e Finanza - FCA Bank cresce a colpi di acquisizioni e conquista Sadorent in Portogallo (Di giovedì 23 dicembre 2021) FCA Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, continua a crescere anche a colpi di acquisizioni nel mondo del leasing e del noleggio, con l'ultima operazione che vede l'acquisto della portoghese Sadorent, società attiva nel settore del noleggio a breve e medio termine. Ricordiamo che nel breve termine FCA Bank si lanciò nel 2018 con l'acquisizione, in Italia, di Winrent, a cui si succedettero diverse altre operazioni, come l'acquisto della francese Aixa Group nel febbraio 2020, la spagnola Drivalia nel novembre dello scorso anno o di Blue Torino a dicembre, o ancora l'integrazione di Easirent di ER Capital nella sua società britannica ad agosto di quest'anno. FCA capital Portugal. L'accordo prevede la cessione del 100% delle quote a Leasys Rent, brand di Leasys ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 dicembre 2021) FCA, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, continua are anche adinel mondo del leasing e del noleggio, con l'ultima operazione che vede l'acquisto della portoghese, società attiva nel settore del noleggio a breve e medio termine. Ricordiamo che nel breve termine FCAsi lanciò nel 2018 con l'acquisizione, in Italia, di Winrent, a cui si succedettero diverse altre operazioni, come l'acquisto della francese Aixa Group nel febbraio 2020, la spagnola Drivalia nel novembre dello scorso anno o di Blue Torino a dicembre, o ancora l'integrazione di Easirent di ER Capital nella sua società britannica ad agosto di quest'anno. FCA capital Portugal. L'accordo prevede la cessione del 100% delle quote a Leasys Rent, brand di Leasys ...

