Incubo variante Omicron: il Governo Draghi vara nuove restrizioni. Cambia tutto (soprattutto per i non vaccinati) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Incubo variante Omicron covid, l'Italia torna a blindarsi. Oggi il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 dicembre 2021)covid, l'Italia torna a blindarsi. Oggi il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Marioe del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto ...

Advertising

leggoit : Incubo variante Omicron: il Governo Draghi vara nuove restrizioni. Cambia tutto (soprattutto per i non vaccinati) - mihirdjin : La variante #Omicron potrebbe portarci fuori da questo incubo, MA loro insistono con vaccini e chiusure. Così, non… - Giaci2Toro : @stanzaselvaggia La situazione comunque non è per niente bella, Sta variante si sta estendendo a macchia di leopard… - BluesGirl70 : La nuova variante ci costringe a limitare notevolmente la nostra libertà Finirà mai l'incubo covid? Oppure è l'ini… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: @marcoregni @VeroDeRomanis @LaStampa Per una vera ripresa oltre la variante Delta c'è ne saranno altre per tanti posti… -