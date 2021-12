Incontro tra sport e cultura in casa Smile Basket School (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In questi giorni di festa, si è tenuta presso il Teatro Romano di Benevento una iniziativa che ha coinvolto gli atleti dell’Associazione sportiva Dilettantistica Smile Basket School volta ad avvicinare sport e cultura attraverso la scoperta della nostra bellissima città di Benevento. Grazie alla cortese disponibilità della Direzione dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, i ragazzi della Smile hanno potuto visitare il maestoso e stupendo Teatro Romano e conoscerne la storia tramite la preziosa voce narrante di Ferdinando Creta che ha raccontato loro con dovizia di particolari e con tante curiosità la sua nascita, le sue vicende attraverso i secoli, sino ad arrivare alla sua riscoperta nei giorni nostri che lo ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In questi giorni di festa, si è tenuta presso il Teatro Romano di Benevento una iniziativa che ha coinvolto gli atleti dell’Associazioneiva Dilettantisticavolta ad avvicinareattraverso la scoperta della nostra bellissima città di Benevento. Grazie alla cortese disponibilità della Direzione dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, i ragazzi dellahanno potuto visitare il maestoso e stupendo Teatro Romano e conoscerne la storia tramite la preziosa voce narrante di Ferdinando Creta che ha raccontato loro con dovizia di particolari e con tante curiosità la sua nascita, le sue vicende attraverso i secoli, sino ad arrivare alla sua riscoperta nei giorni nostri che lo ha ...

