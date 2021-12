Incontro Salvini-Draghi a Palazzo Chigi | “Premier d’accordo per taglio netto alle bollette Il Colle? Tema sul tavolo a gennaio”

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader della Lega Matteo Salvini è a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario Draghi. #ANSA - LegaSalvini : ++ SALVINI VEDE DRAGHI A PALAZZO CHIGI ++ Incontro cordiale questa mattina tra il Presidente del Consiglio Mario D… - fisco24_info : Cosa si sono detti Draghi e Salvini durante l'incontro a Palazzo Chigi : AGI - Mezz'ora da Mario Draghi per parlare… - GiuseppeVerduc1 : RT @LegaSalvini: ++ SALVINI VEDE DRAGHI A PALAZZO CHIGI ++ Incontro cordiale questa mattina tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e… - vocealta_it : Incontro #Draghi - #Salvini su bollette, #covid e PNRR -

Incontro Salvini

... che ha descritto come 'cordiale' il clima dell'. Uscendo dalla sede del governo,ha tenuto a sottolineare di avere espresso a Draghi 'apprezzamento' per il lavoro svolto alla guida ...L'è stato sollecitato dallo stesso, ufficialmente "per parlare dell'aumento delle bollette". Tema importante, anche se nell'agenda istituzionale le uniche bollette cui si guarda sono ...Stamattina, 23 dicembre, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il segretario della Lega Matteo Salvini si sono incontrati a Palazzo Chigi. Hanno discusso dell’andamento della pandemia in Italia, ...Mezz'ora di incontro con Salvini che gli porta i formaggi della Valtellina, ma contenuti top secret, a parte bollette, Pnnr e pandemia. L'incognita: chi sarà premier?