"In un video ho scoperto gli amichetti di mio figlio che facevano sesso": così una mamma ha scoperto la maestra arrestata (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'insegnante accusata di aver adescato minorenni ha 45 anni, è originaria della provincia di Bari e lavora in una scuola primaria del Nord. Sui social era 'Zia Martina'. Le vittime hanno fra 12 e 14 anni Leggi su repubblica (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'insegnante accusata di aver adescato minorenni ha 45 anni, è originaria della provincia di Bari e lavora in una scuola primaria del Nord. Sui social era 'Zia Martina'. Le vittime hanno fra 12 e 14 anni

