In terapia intensiva Bartolomeo Pepe, l'ex senatore M5s che definiva il Covid una "ridicola isteria" (Di giovedì 23 dicembre 2021) l'ex senatore no vax Bartolomeo Pepe, 59 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cotugno di Napoli: l'ex parlamentare grillino ha sviluppato una polmonite bilaterale provocata dal Covid che lo ha costretto a ricorrere all'intubazione. In passato Bartolomeo Pepe aveva espresso opinioni che lo avevano schierato tra le file dei cosiddetti No-Vax. Su Facebook aveva scritto che i timori dei cittadini erano nient'altro che una ridicola isteria. Eletto nel 2013 tra le fila del Movimento Cinque Stelle, Pepe si è presentato al Pronto Soccorso dell'ospedale partenopeo nella giornata di sabato 18 dicembre 2021. Arrivato con propri mezzi accusando un'insufficienza ...

