In pochi lo sanno: qual è il titolo di studio di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis (Di giovedì 23 dicembre 2021) In pochi lo sanno: qual’è il titolo di studio di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e opinionista del GF Vip. Sappiamo molto sulla bella Sonia Bruganelli, a partire dal suo lavoro fino alla sua vita privata e la sua famiglia con Paolo Bonolis, ma sapete anche qual’è il suo titolo di studio? Sonia Bruganelli L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 23 dicembre 2021) Inlo’è ildididie opinionista del GF Vip. Sappiamo molto sulla bella, a partire dal suo lavoro fino alla sua vita privata e la sua famiglia con, ma sapete anche’è il suodiL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AmbCina : ?????? LO SAPETE? Pochi sanno che tutti gli archi del 'Ponte dei diciassette archi' a #Pechino sono allineati vert… - gvacekelly : RT @gvacekelly: non so bene cosa dire in realtà e mi sento una merda per questo, dirò solo che mi fate stare bene come pochi sanno fare, si… - Tavaso1 : @dx_l1a Il mondo va a rotoli perché in pochi sanno chi siamo veramente. - PATRIZI21156466 : RT @LucioMM1: Una cosa che pochi sanno è che perfino in Israele, dove ora si parte con la quarta dose e il greenpass (da vaccino) ha scaden… - MarcoAnticoli : @louishvg Io sarò di parte essendo timido come te ma l’ho sempre trovata un pregio. La timidezza spesso porta con s… -