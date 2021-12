In arrivo tre perturbazioni per le feste di Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Tra poco l'alta pressione abbandonera' l'Italia per lasciare spazio a una serie di perturbazioni (ben tre) che bagneranno gran parte delle regioni italiane proprio nel periodo delle festivita' natalizie. Secondo il sito ilMeteo.it, il tempo comincerà a peggiorare dal pomeriggio della vigilia di Natale quando la prima perturbazione comincerà a bagnare la Toscana, la Liguria e in serata pure Lombardia e Nordest. Il fronte perturbato darà il meglio di sé nel giorno di Natale, sabato 25: le nubi cariche di pioggia e sospinte dai venti di Libeccio colpiranno la Lombardia, il nordest e soprattutto le regioni centrali tirreniche, quindi Toscana e Lazio. Ma neppure Umbria, Marche e Sardegna saranno risparmiate dalle fasi piovose. La seconda perturbazione giungerà domenica 26 e avrà grossomodo la stessa direttrice della precedente, ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Tra poco l'alta pressione abbandonera' l'Italia per lasciare spazio a una serie di(ben tre) che bagneranno gran parte delle regioni italiane proprio nel periodo delle festivita' natalizie. Secondo il sito ilMeteo.it, il tempo comincerà a peggiorare dal pomeriggio della vigilia diquando la prima perturbazione comincerà a bagnare la Toscana, la Liguria e in serata pure Lombardia e Nordest. Il fronte perturbato darà il meglio di sé nel giorno di, sabato 25: le nubi cariche di pioggia e sospinte dai venti di Libeccio colpiranno la Lombardia, il nordest e soprattutto le regioni centrali tirreniche, quindi Toscana e Lazio. Ma neppure Umbria, Marche e Sardegna saranno risparmiate dalle fasi piovose. La seconda perturbazione giungerà domenica 26 e avrà grossomodo la stessa direttrice della precedente, ...

