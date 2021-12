Imprese: Cgil, impressionanti dati tavoli crisi Mise, in bilico 50mila lavoratori (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Impressionante”, per la Cgil, il numero dei tavoli di crisi industriale aperte al Mise e il numero dei lavoratori coinvolti: tra esuberi, licenziamenti e cig risulterebbero infatti in bilico precario oltre 50mila persone. E questo solo secondo un quadro che al momento risulta ancora parziale e che ’Area Industria e Reti della Confederazione sta finendo di ultimare tornando a chiedere precise scelte del governo in materia. “Si tratta di alcune decine di migliaia di lavoratori coinvolti nei tantissimi stati di crisi di aziende che hanno deciso di chiudere battenti, o di delocalizzare di ricorrere alla Cassa Integrazione o di riconvertire in altre produzioni, spiega la Cgil commentando il lungo elenco di trattative, da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Impressionante”, per la, il numero deidiindustriale aperte ale il numero deicoinvolti: tra esuberi, licenziamenti e cig risulterebbero infatti inprecario oltrepersone. E questo solo secondo un quadro che al momento risulta ancora parziale e che ’Area Industria e Reti della Confederazione sta finendo di ultimare tornando a chiedere precise scelte del governo in materia. “Si tratta di alcune decine di migliaia dicoinvolti nei tantissimi stati didi aziende che hanno deciso di chiudere battenti, o di delocalizzare di ricorrere alla Cassa Integrazione o di riconvertire in altre produzioni, spiega lacommentando il lungo elenco di trattative, da ...

Advertising

fisco24_info : Imprese: Cgil, impressionanti dati tavoli crisi Mise, in bilico 50mila lavoratori: 'Impressionante', per la Cgil, i… - ConfindustriaAA : Continueremo una forte relazione con i sindacati #CGIL #CISL e #UIL sulla formazione ma anche rivolta a aumentare l… - Perplexity_is : RT @nicola_humar: @EnricoLetta @gabrielboric Inutile festeggiare per vittoria di #Boric dopo essersi detti sorpresi dallo sciopero generale… - nicola_humar : @EnricoLetta @gabrielboric Inutile festeggiare per vittoria di #Boric dopo essersi detti sorpresi dallo sciopero ge… - paolaparoletta : Ho le idee un tantino confuse?? C'è chi dice che c'è sfruttamento nel lavoro.?? E poi c'è chi dice che le imprese del… -