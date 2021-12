Imprenditore legato e sequestrato in casa con la famiglia da una banda di rapinatori nel Genovese

(Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Legati e sequestrati inpropria, per poi essere rapinati. È successo alladi un, residente ad Arenzano, nel ponente. Unadiè entrata in azione nell'abitazione dove si trovavano l'uomo, sua moglie e la figlia. Sull'episodio indagano i carabinieri di Arenzano con i colleghi di Genova. L'episodio è avvenuto lo scorso venerdì, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. A quanto si apprende è il terzo caso che si verifica nel centro della Liguria, in pochi giorni: l'11 dicembre, infatti, ad Alassio (SV) erano stati messi a segno altri colpi, le cui modalità e il numero dei, 4, sono molto simili e sui quali indaga la Squadra mobile di Savona.

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

AGI - Legati e sequestrati in casa propria, per poi essere rapinati. È successo alla famiglia di un, residente ad Arenzano, nel ponente genovese. Una banda di rapinatori è entrata in azione nell'abitazione dove si trovavano l'uomo, sua moglie e la figlia. Sull'episodio indagano i ...