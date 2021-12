Impennata del virus a Natale ma il vaccino resta l' arma efficace

(Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Ilcorre in Italia. I contagi si impennano nella settimana prima di: si contano, infatti, 177.257 nuovi positivi in sette giorni (+42,3%). Un dato (complice la variante Omicron) ben superiore a 12 mesi fa, quando, (tra il 16 e il 22 dicembre 2020) i positivi erano 106.794. Ma, a distanza di un anno - confrontando i dati della fondazione Gimbe relativi alla settimana prima delle feste - i decessi sono meno di un quarto (882 nel 2021 contro i 3.985 nel 2020), i ricoveri ordinari calano di un terzo (8.381 contro i 24.948 nel 2020) e i pazienti in terapia intensiva sono più che dimezzati (1012 vs 2.687). Il, dunque si conferma un'contro il Covid. A2020, ancora in attesa delle prime somministrazioni, la forte pressione sugli ospedali e il ...

... crescono10,8% le terze dosi e13,8% i nuovi vaccinati (n. 274.143) che per circa il 40% riguardano la fascia 5 - 11 anni. Questa fascia di età al 21 dicembre ha raggiunto 108.112 ...