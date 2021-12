Il virologo Guido Silvestri: uscire dall’ondata di isteria collettiva, ecco le 3 buone notizie su Omicron (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, e che, certamente non può essere definito un no Vax, parla di isteria collettiva sulla pandemia e spiega i tre buoni motivi per cui c’è da essere ottimisti giacché ci sono tre buone notizie sulla variante Omicron che sta velocemente prendendo il sopravvento sulla Delta in quasi tutti i paesi del mondo. Su Omicron, avverte Silvestri, è necessario recuperare “una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti“. Silvestri: media mainstream straparlano di “tsunami Omicron“ Lo stimato professore italiano della Emory University di Atlanta ragiona sulla base degli ultimi dati emersi sulla nuova ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, e che, certamente non può essere definito un no Vax, parla disulla pandemia e spiega i tre buoni motivi per cui c’è da essere ottimisti giacché ci sono tresulla varianteche sta velocemente prendendo il sopravvento sulla Delta in quasi tutti i paesi del mondo. Su, avverte, è necessario recuperare “una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti“.: media mainstream straparlano di “tsunami“ Lo stimato professore italiano della Emory University di Atlanta ragiona sulla base degli ultimi dati emersi sulla nuova ...

