«Il vaccino Novavax arriva in Italia a gennaio, la pillola anti-Covid è già qui»: l'annuncio di Figliuolo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il vaccino Novavax sarà disponibile a partire dalla fine del mese di gennaio. A dirlo oggi è il commissario straordinario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Mentre Patrizia Popoli dell'Aifa conferma tutto. Figliuolo in un'intervista rilasciata al Messaggero ha anche annunciato che è arrivato il farmaco di Merck: «La Struttura commissariale, su indicazione del ministro della Salute, ha acquisito un quantitativo di farmaci antivirali orali del tipo Molnupiravir e Paxlovid, pari rispettivamente a 50 mila cicli di trattamento e 200 mila cicli di trattamento. Le prime dosi dei Molnupiravir (Merck), circa 12mila trattamenti, sono arrivate ieri, in anticipo sui tempi previsti. Mentre le prime consegne di Paxlovid ...

