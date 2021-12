Il tizio senza green pass che abbandona al bar moglie e figlio nel passeggino per sfuggire ai controlli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Era seduto a un tavolino insieme alla famiglia nella galleria del Centro Commerciale “La favorita” di Mantova, senza green pass. Così, quando ha visto arrivare gli agenti della polizia locale che gli hanno chiesto di esibire i documenti, si è inventato la scusa di doverli andare a prendere in auto per poi sparire nel nulla, abbandonando la moglie e i figli, di cui uno nel passeggino, ai tavolini del bar. Protagonista della vicenda un cittadino di origini nordafricane: sua moglie, che secondo quanto riportato dai media locali aveva difficoltà con la lingua italiana, non sapeva bene come comportarsi e non ha fatto altro che aspettare che suo marito ritornasse. Non potendo però fare rientro nel centro commerciale, l’uomo ha mandato un connazionale a recuperare il resto ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Era seduto a un tavolino insieme alla famiglia nella galleria del Centro Commerciale “La favorita” di Mantova,. Così, quando ha visto arrivare gli agenti della polizia locale che gli hanno chiesto di esibire i documenti, si è inventato la scusa di doverli andare a prendere in auto per poi sparire nel nulla,ndo lae i figli, di cui uno neleggino, ai tavolini del bar. Protagonista della vicenda un cittadino di origini nordafricane: sua, che secondo quanto riportato dai media locali aveva difficoltà con la lingua italiana, non sapeva bene come comportarsi e non ha fatto altro che aspettare che suo marito ritornasse. Non potendo però fare rientro nel centro commerciale, l’uomo ha mandato un connazionale a recuperare il resto ...

