Il successo di Finn Wolfhard | da “Stranger Things” alla boy band

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In attesa della quarta stagione disembra tenersi impegnato non soltanto con la sua, ma anche con un nuovo progetto. Classe 2002, il giovanissimo attore sarà presto anche regista di un film horror. Si tratta di una commedia splatter di cui non ha ancora il titolo, ma che sarà ambientata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : successo Finn

Velvet Gossip

Il 16 dicembre 1987 centrò il suo primo, dominando davanti all'austriaco Rudolf Nierlich ... e Tomba torna sul podio , al secondo posto in questa occasione, in mezzo ai norvegesi...... in cui le pellicole della Marvel riscuotono un gran, il film non è ancora uscito. Secondo ... L'ultimo capitolo del franchise con Paul Rudd ,Wolfhard , Mckenna Grace e Carrie Coon, è ...Finn Wolfhard ha conosciuto la notorietà recitando in Stranger Things dove intepreta Mike, ma è anche un cantante e regista ...Beautiful, anticipazioni 21 dicembre: occhi puntati sulle sorelle Buckingham e su Liam e Finn domani pomeriggio. Adesso come adesso pensiamo che l’avrà vinta la prima, perché neanche Sharpe ha dimenti ...