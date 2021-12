Il secondo Natale di fila senza turisti stranieri a Betlemme (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per la città che ospita la Basilica della Natività, la variante omicron causerà più danni che altrove Leggi su ilpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per la città che ospita la Basilica della Natività, la variante omicron causerà più danni che altrove

Ultime Notizie dalla rete : secondo Natale Pesce a Natale, impennata dei prezzi (+25%) e consumo in aumento ... che riesce a fatica a soddisfare la domanda degli italiani in forte ascesa rispetto al Natale passato. Secondo Cia - Agricoltori Italiani, a incidere sul prezzo anche gli aumenti delle materie prime ...

Fonti governative: screening a scuola ma no Dad o vacanze più lunghe ...in mattinata a palazzo Chigi sarebbe stata chiesto al generale Figliuolo lo sforzo per uno screening eccezionale di massa per il rientro a scuola degli studenti dopo le vacanze di Natale. Ma secondo ...

Secondo Natale in pandemia: previsioni e consigli dell'infettivologo dell'ospedale di Varese varesenews.it Grosseto: Caritas, un Natale a pieno ritmo tra iniziative e progetti Tra progetti e iniziative, la Caritas di Grosseto per le festività non si ferma. Partiamo dal Natale. Il 25 dicembre il servizio mensa sarà regolarmente attivo anche se, per il secondo anno consecutiv ...

Il punto da GeotermiaSì dopo quattro anni di mobilitazione Questo è il nostro quarto Natale, il secondo in tempo di pandemia. Pur in mezzo alle notevoli difficoltà dovute al periodo che stiamo attraversando, prima ...

