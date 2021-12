Il ritorno di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy è più vicino: “Sono pronta, Callie è il ruolo della vita” (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’esperienza di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy è durata undici stagioni, dalla seconda alla dodicesima, ma il suo addio non è mai parso definitivo. Il personaggio di Callie Torres è uscito di scena partendo per New York e dopo un paio di stagioni è stato raggiunto dall’ex moglie Arizona. Ora una porta sembra riaprirsi per il ritorno di almeno una delle due, visto che Ramirez è più che propensa all’idea. Di un rientro di Sara Ramirez in Grey’s Anatomy si è iniziato a parlare quando l’attrice messicana è apparsa nel revival di Sex and The City, la nuova serie And just Like That, nei panni del primo personaggio non binario del franchise. Un ruolo, quello di Che Diaz, arrivato dopo il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’esperienza diinè durata undici stagioni, dalla seconda alla dodicesima, ma il suo addio non è mai parso definitivo. Il personaggio diTorres è uscito di scena partendo per New York e dopo un paio di stagioni è stato raggiunto dall’ex moglie Arizona. Ora una porta sembra riaprirsi per ildi almeno una delle due, visto cheè più che propensa all’idea. Di un rientro diinsi è iniziato a parlare quando l’attrice messicana è apparsa nel revival di Sex and The City, la nuova serie And just Like That, nei panni del primo personaggio non binario del franchise. Un, quello di Che Diaz, arrivato dopo il ...

