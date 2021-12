Il programma di Draghi al Quirinale. Nelle sue parole c'è l'agenda del suo possibile mandato (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ diventato “nonno Mario” che è più super di “super Mario” perché dove non arrivano i padri arrivano i nonni. Si dice infatti “questo lo chiedi al nonno” e “non ci resta che la casa dei nonni”. Si è dunque messo a disposizione, quirinabile, quando, ieri, in conferenza stampa, Mario Draghi ha raccontato che “non sono che un uomo, anzi, un nonno, al servizio delle istituzioni”. Ieri mattina, prima di pranzo, un paese si è fermato due ore per capire se potessero allungarsi di sette anni. Voleva conoscere il futuro del presidente del Consiglio che da adesso è ufficialmente in corsa per fare il nonno della repubblica “perché abbiamo reso l’Italia uno dei paesi più vaccinati al mondo e raggiunto i 51 obiettivi fissati dal Pnrr”. C’era una sola domanda che i giornalisti desideravano rivolgere a Draghi ma ne sono servite quarantanove per fargli spiegare ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ diventato “nonno Mario” che è più super di “super Mario” perché dove non arrivano i padri arrivano i nonni. Si dice infatti “questo lo chiedi al nonno” e “non ci resta che la casa dei nonni”. Si è dunque messo a disposizione, quirinabile, quando, ieri, in conferenza stampa, Marioha raccontato che “non sono che un uomo, anzi, un nonno, al servizio delle istituzioni”. Ieri mattina, prima di pranzo, un paese si è fermato due ore per capire se potessero allungarsi di sette anni. Voleva conoscere il futuro del presidente del Consiglio che da adesso è ufficialmente in corsa per fare il nonno della repubblica “perché abbiamo reso l’Italia uno dei paesi più vaccinati al mondo e raggiunto i 51 obiettivi fissati dal Pnrr”. C’era una sola domanda che i giornalisti desideravano rivolgere ama ne sono servite quarantanove per fargli spiegare ...

Advertising

GobboPatrich : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… - Stefania_Hanami : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… - OBonomi : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… - spiritodelbosco : @borghi_claudio Lei è un bugiardo seriale. Sa da sempre che #Draghi non va contro interessi dei suoi amici delle el… - Carlomrtz : RT @Mary01300625: Ora tutti in tv dicono:' non abbiamo mai detto che il vaccino immunizza' Ennó il primo a dirlo è stato draghi in conferen… -