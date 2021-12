Il presidente di Suzuki Italia alla tappa dell’Ocean to Ocean RIB Adventure

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildi, Massimo Nalli, assieme a Sergio Davì durante laPalma di Maiorca / Gibilterra del raidtoRIBtoRIB, primadi 465 miglia nautiche 465 miglia nautiche navigate ininterrottamente, giorno e notte per 22 ore, hanno portato l’equipaggio di Aretusa Explorer, un gommone Nuova Jolly 38 cc motorizzato con due fuoribordoDF300B, dal Mediterraneo all’Atlantico, per l’esattezza da Palma di Maiorca a Gibilterra. 465 nm che, per il comandante Sergio Davì al timone del RIB in questione, rappresentano un piccolo tassello (circa il 5% dell’impresa che sta cercando di portare a termine) ...