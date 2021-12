Il Presepe Favoloso | il mondo sospeso della Scarabattola al Rione Sanità

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade neldell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato Cos’è la meraviglia? Scoprire una monumentale opera, permanente e collocata al centroSagrestiaBasilica di Santa Maria, in uno dei rioni partenopei per antonomasia, la, dove miti, storia, storie e leggende si incrociano e risplendono di una luce particolare, propria, unica. Dal 24 dicembre, questa luce apparterrà a tutti, poiché nella seicentesca sagrestiaBasilica, sarà possibile ...