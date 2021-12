Il Pnrr misura "la nostra credibilità", richiede "rapidità, efficienza, onestà" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Perché l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è una “sfida decisiva” per il Paese lo scrive Mario Draghi nella premessa alla prima relazione al Parlamento, in cui chiede “rapidità, efficienza, onestà”. Nella bozza di cui Huffpost è in possesso, si legge che dal Pnrr “dipende la nostra credibilità nei confronti dei cittadini e dei nostri partner”. È la raccomandazione a tenere alta la guardia sui prossimi obiettivi, dopo aver conseguito tutti i 51 che scadono a fine anno, il messaggio che il premier consegna al Parlamento. Ma anche al Governo, senza specificare che sarà il suo a occuparsene. E questo è un elemento che rafforza quanto detto durante la conferenza stampa di ieri, quell’abbiamo creato le condizioni “perché il lavoro continui, indipendentemente da chi ci ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Perché l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è una “sfida decisiva” per il Paese lo scrive Mario Draghi nella premessa alla prima relazione al Parlamento, in cui chiede “”. Nella bozza di cui Huffpost è in possesso, si legge che dal“dipende lanei confronti dei cittadini e dei nostri partner”. È la raccomandazione a tenere alta la guardia sui prossimi obiettivi, dopo aver conseguito tutti i 51 che scadono a fine anno, il messaggio che il premier consegna al Parlamento. Ma anche al Governo, senza specificare che sarà il suo a occuparsene. E questo è un elemento che rafforza quanto detto durante la conferenza stampa di ieri, quell’abbiamo creato le condizioni “perché il lavoro continui, indipendentemente da chi ci ...

GiusEvangelista : RT @LegaSalvini: Paolo Arrigoni: La ripresa del sistema economico è fondamentale per il nostro futuro. Grazie alla #Lega si introduce una m… - Noiconsalvini : Paolo Arrigoni: La ripresa del sistema economico è fondamentale per il nostro futuro. Grazie alla #Lega si introduc… - Lega_Senato : Paolo Arrigoni: La ripresa del sistema economico è fondamentale per il nostro futuro. Grazie alla #Lega si introduc… - LegaSalvini : Paolo Arrigoni: La ripresa del sistema economico è fondamentale per il nostro futuro. Grazie alla #Lega si introduc… - FilippoAstone : Servizi personalizzati, trasporto e… la strategia di crescita di #PsaItaly, primo operatore portuale italiano (Geno… -

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr misura Cabina di regia Covid, obbligo mascherine e niente feste di Capodanno all'aperto La misura sarebbe "da valutare ma molto probabile". La riunione è durata poco meno di due ore e vi ... al Pnrr e al caro energia. L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista ...

Rivoluzionare il Sistema Sanitario con un modello orientato al valore Per tradurre in pratica questa ambizione, il PNRR ha stanziato 7 miliardi di euro destinati all'... Negli ultimi anni, infatti, si è visto chiaramente che il valore di un Sistema Paese si misura, in ...

PNRR e Piano Transizione 4.0 Euroconference NEWS Il Pnrr misura "la nostra credibilità", richiede "rapidità, efficienza, onestà" La bozza della relazione sullo stato d'attuazione visionata da Huffpost, con premessa firmata Mario Draghi: "Sfida decisiva" ...

Pnrr, a Monreale in arrivo dieci milioni di euro per riqualificazione di edifici pubblici MONREALE, 23 dicembre – Saranno dieci i milioni di euro destinati a Monreale, attraverso la Città Metropolitana di Palermo, dal “Piano Urbano integrato” inserite nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e ...

Lasarebbe "da valutare ma molto probabile". La riunione è durata poco meno di due ore e vi ... ale al caro energia. L'incontro è stato anche l'occasione per lo scambio di auguri in vista ...Per tradurre in pratica questa ambizione, ilha stanziato 7 miliardi di euro destinati all'... Negli ultimi anni, infatti, si è visto chiaramente che il valore di un Sistema Paese si, in ...La bozza della relazione sullo stato d'attuazione visionata da Huffpost, con premessa firmata Mario Draghi: "Sfida decisiva" ...MONREALE, 23 dicembre – Saranno dieci i milioni di euro destinati a Monreale, attraverso la Città Metropolitana di Palermo, dal “Piano Urbano integrato” inserite nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e ...