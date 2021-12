Il pm chiede le condanne per i carabinieri che hanno depistato le indagini su Cucchi: 'Paese preso in giro per sei anni' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Speriamo nella verità dopo che per anni i familiari e, in generali, tutti gli italiani sono stati presi in giro tra depistaggi e bugie, La procura di Roma ha chiesto la condanna degli otto carabinieri ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) Speriamo nella verità dopo che peri familiari e, in generali, tutti gli italiani sono stati presi intra depistaggi e bugie, La procura di Roma ha chiesto la condanna degli otto...

