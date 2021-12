Il Pensiero di Padre Pio di Pietrelcina per oggi 23 Dicembre 2021 – Video (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Premuniamoci contro il mondo e le passioni”. O Padre Pio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità. oggi vi proponiamo una perla tratta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Premuniamoci contro il mondo e le passioni”. OPio, puro di cuore, hai vissuto pienamente nell’amore di Dio. Insegna anche a noi l’umiltà, l’obbedienza e la generosità.vi proponiamo una perla tratta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

