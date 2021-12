Il Paradiso delle signore trama 24 dicembre | proposta di matrimonio e baci bollenti

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Venerdì 24andrà in onda l’ultima puntata dell’anno del. La soap opera, infatti, andrà in ferie per la consueta pausa natalizia e poi tornerà in onda a gennaio. In tale puntata, dunque, tutti i membri del grande magazzino vivranno la magia del Natale e si prepareranno per il grande cenone. Non L'articolo proviene da KontroKultura.