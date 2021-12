Il Natale dei reali: Kate e William tra film e giochi in scatola, Harry in Usa con Meghan (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'impennata dei casi di covid - 19 in Gran Bretagna ha obbligato la royal family a rivedere i piani per le feste. La regina Elisabetta ha annullato il tradizionale pranzo di famiglia a Sandringham e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'impennata dei casi di covid - 19 in Gran Bretagna ha obbligato la royal family a rivedere i piani per le feste. La regina Elisabetta ha annullato il tradizionale pranzo di famiglia a Sandringham e ...

Advertising

petergomezblog : Gli italiani a caccia dei tamponi, tra il Natale e i casi nelle scuole: l’incidenza tra gli under 20 è la più alta,… - Maxdero : ???? BUON NATALE DALLA IMPECCABILE SANITÀ LOMBARDA ?? tamponi introvabili o imprenotabili ?? code infinite agli hub v… - FBiasin : “A #Natale si è tutti più buoni” valeva solo prima dei social. - Baldaranza : Film che vedrei a Natale ???? -Non sei tu sono io: scontro finale. -Natale all'isola di Pasqua -L'uomo invisibile si… - Gengio98 : Che ridere che quest'anno passerò il Natale in quar4nt3na sa solo ma probabilmente non sarà uno dei peggiori degli ultimi anni -