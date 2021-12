Il Napoli ha un problema di leadership, le parole di Ghoulam lo spiegano bene (Di giovedì 23 dicembre 2021) Insomma, ci risiamo. Che te ne fai di Giano Bifronte, di Omero e della mitologia, a cosa serve leggere Euripide, Eschilo o Sofocle, quando ogni giorno hai davanti un’entità che si trasforma e si rigenera, che ti fa esaltare e poi deprimere, sognare e poi fare incubi, un essere mitologico dal nome “Napoli”? Sì, perché ancora una volta siamo stati capaci di passare in poco tempo dall’impresa (Milano) al dramma sportivo (Spezia). Non c’è pace per i tifosi partenopei: rassegnatevi, rassegniamoci, perché questo è. O chest’è, per essere più diretti. Anni d’Oro a parte, è sempre stato così. Alti e bassi, picchi e fondi. Certo, il Napoli è da anni consecutivi in Europa ed ha scritto pagine calcistiche memorabili negli ultimi tempi. Il luogo d’appartenenza, ossia l’Europa che conta, è alla portata di questa squadra. Ma al momento, questo è. Lo fa capire ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Insomma, ci risiamo. Che te ne fai di Giano Bifronte, di Omero e della mitologia, a cosa serve leggere Euripide, Eschilo o Sofocle, quando ogni giorno hai davanti un’entità che si trasforma e si rigenera, che ti fa esaltare e poi deprimere, sognare e poi fare incubi, un essere mitologico dal nome “”? Sì, perché ancora una volta siamo stati capaci di passare in poco tempo dall’impresa (Milano) al dramma sportivo (Spezia). Non c’è pace per i tifosi partenopei: rassegnatevi, rassegniamoci, perché questo è. O chest’è, per essere più diretti. Anni d’Oro a parte, è sempre stato così. Alti e bassi, picchi e fondi. Certo, ilè da anni consecutivi in Europa ed ha scritto pagine calcistiche memorabili negli ultimi tempi. Il luogo d’appartenenza, ossia l’Europa che conta, è alla portata di questa squadra. Ma al momento, questo è. Lo fa capire ...

