Il mondo contro Omicron: la rassegna stampa internazionale di Rainews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) La quarta dose in Israele, i numeri che corrono in Europa: alla vigilia delle festività di fine anno i governi di tutto il mondo studiano le contromosse. E intanto l'Afghanistan affronta la fame e in India i cristiani vengono perseguitati. La rassegna stampa di Paolo Cappelli Leggi su rainews (Di giovedì 23 dicembre 2021) La quarta dose in Israele, i numeri che corrono in Europa: alla vigilia delle festività di fine anno i governi di tutto ilstudiano lemosse. E intanto l'Afghanistan affronta la fame e in India i cristiani vengono perseguitati. Ladi Paolo Cappelli

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Abbiamo già acquistato da Biontech 80 milioni di dosi del vaccino, aggiornato contro la variante Omicron'. Lo ha d… - SkyTG24 : Francia, Brigitte Macron fa causa contro chi diffonde false notizie su suo cambio di sesso - rubio_chef : Se invece di fare commissioni contro l’odio, capeggiate proprio da chi diffonde l’odio in maniera unidirezionale (c… - robkapfas : RT @mbx1900: Arrivano conferme da mezzo mondo! Impatto OMICRON a Londra su H e TI pari a O. Idem in Scozia. S.A. Tasso di letalità dello 0,… - CiccioniSe : RT @RaiNews: La quarta dose in Israele, i numeri che corrono in Europa: alla vigilia delle festività di fine anno i governi di tutto il mon… -