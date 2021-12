Il miracolo del bimbo migrante di 18 giorni chiamato “Sos” come l’Ong che l’ha salvato nel Mediterraneo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ha appena 18 giorni di vita, si chiama Makybel, ma la madre ha deciso di dargli un secondo nome, “Sos”. come il messaggio internazionale di aiuto, acronimo di “Save our souls”. come il nome della ong che gli ha salvato la vita, “Sos Mediterranée”. Makybel Sos si trova a bordo della Ocean Viking, la nave di salvataggio dell’organizzazione non governativa di cui porta il nome. E con lui ci sono altre 114 persone. Se si contano anche i migranti salvati dalla Geo Barents di Medici senza frontiere e dalla Sea-Eye4 dell’omonima ong tedesca, in totale fanno circa 800 persone. Tutte al limite delle acque territoriali italiane, sotto la Sicilia, in attesa da giorni di un porto sicuro dove sbarcare. Le tre imbarcazioni hanno inoltrato diverse richiesta a Malta e all’Italia, dopo aver operato soccorsi tra le zone ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ha appena 18di vita, si chiama Makybel, ma la madre ha deciso di dargli un secondo nome, “Sos”.il messaggio internazionale di aiuto, acronimo di “Save our souls”.il nome della ong che gli hala vita, “Sos Mediterranée”. Makybel Sos si trova a bordo della Ocean Viking, la nave di salvataggio dell’organizzazione non governativa di cui porta il nome. E con lui ci sono altre 114 persone. Se si contano anche i migranti salvati dalla Geo Barents di Medici senza frontiere e dalla Sea-Eye4 dell’omonima ong tedesca, in totale fanno circa 800 persone. Tutte al limite delle acque territoriali italiane, sotto la Sicilia, in attesa dadi un porto sicuro dove sbarcare. Le tre imbarcazioni hanno inoltrato diverse richiesta a Malta e all’Italia, dopo aver operato soccorsi tra le zone ...

