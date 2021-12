IL MATTINO – Caso Mertens al Napoli, il belga ‘contesta’ Spalletti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dries Mertens sostituito con lo Spezia diventa un Caso, anche perché il belga non sembra un punto fermo per Spalletti. Il tecnico azzurro da quando ha dovuto fare a meno di Osimhen ha cominciato a puntare su Mertens prima punta, ma nelle ultime settimane la tendenza è cambiata. Il belga non è sceso in campo da titolare con il Milan e con lo Spezia è stato sostituito dopo appena 45 minuti di gioco, una scelta di Spalletti quella di sostituire Mertens, come ha confermato l’allenatore al termine della gara. Napoli, bocciatura Mertens Ecco quanto scrive Il MATTINO, su quello che viene definito Caso Mertens al Napoli, dal quotidiano partenopeo: Ma la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 dicembre 2021) Driessostituito con lo Spezia diventa un, anche perché ilnon sembra un punto fermo per. Il tecnico azzurro da quando ha dovuto fare a meno di Osimhen ha cominciato a puntare suprima punta, ma nelle ultime settimane la tendenza è cambiata. Ilnon è sceso in campo da titolare con il Milan e con lo Spezia è stato sostituito dopo appena 45 minuti di gioco, una scelta diquella di sostituire, come ha confermato l’allenatore al termine della gara., bocciaturaEcco quanto scrive Il, su quello che viene definitoal, dal quotidiano partenopeo: Ma la ...

Advertising

napolipiucom : IL MATTINO - Caso Mertens al Napoli, il belga 'contesta' Spalletti #CalcioNapoli #Mertens #NapoliSpezia… - naptam_10 : Dopo Insigne... è il turno di Mertens. A Napoli nn facciamo goal, facciamo casi. Tenimm già scudetti per qs Il Mat… - engeetw : @piucheperfetto Twitter alle 9 di un mattino qualsiasi: che voglia di farmi sputare in bocca da Rachel Weisz non av… - CristinaMNPavia : Diretta 'Mattino 5' a Milano in una farmacia. Il giornalista chiede perché sono lì a fare il #tampone la riposta pi… - IBeefsquatch : @damore_marco @La_gaia_scienza Tu pensa la difficoltà al mattino nello scegliere il giubbotto; una volta che se l'è… -