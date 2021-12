Il Manchester United torna forte su Milinkovic- Savic

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilnon molla. I Red Devils potrebbero approfittare del rapporto ormai ai minimi termini tra il serbo e la Lazio per assicurarsi il giocatore. Si parla di una offerta imminente pari a 75 milioni di euro. Ilpensa a: futuro in Premier League per il serbo? La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma loha già mandato segnali in tal senso all’agente del serbo, Matej Kezman, che a sua volta avrebbe già un accordo con il Presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, per gettare le basi dell’addio. Le speranze di rivedere nella prossima stagionea Roma si assottigliano sempre di più, visto anche alcuni ...

Advertising

NMercato24 : Manchester United, Martial è d'accordo col Siviglia. #Calciomercato #23dicembre - Paola43996445 : RT @lercionotizie: #ultimora Commissario Uefa estrae il Manchester United durante una tombolata con i parenti - Giantism255 : RT @Giantism255: Manchester United haichezi Dunia nzima haina amani. - Giantism255 : Manchester United haichezi Dunia nzima haina amani. - CardsBoke : Carta de Lionel Messi 'Flashback' (2009, Final vs Manchester United) -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Corriere dello Sport

Commenta per primo La Juventus pensa ad Anthony Martial, attaccante del, che può partire a gennaio: su di lui, secondo Skysports , c'è anche il Siviglia che lo vuole in prestito.Commenta per primo Il Milan insiste per l'attaccante Julian Alvarez ma secondo Olé sul giocatore si è inserito prepotentemente ilA gennaio i giocatori in scadenza a giugno 2022 potranno firmare con un'altra squadra. Ecco perché il prossimo mese rappresenta un bivio per molti di ...Il Napoli esce sconfitto dalla sfida contro lo Spezia al Maradona, ad alcuni tifosi non è andata giù la prestazione di Anguissa Il Napoli dopo la sconfitta di ieri sera contro lo Spezia si porta dietr ...