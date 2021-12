Il leghista Freni | camerlengo della manovra

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella tormentata nottelegge di bilancio a palazzo Madama, più di un senatore l’ha cercato con insistenza nei corridoi. “Dove è il?”. Come il cardinale che durante l’assenza del Pontefice deve far funzionare la macchina amministrativaSanta Sede, alFederico, sottosegretario all’Economia, è toccato il compito di tenere salda la cucitura. La scena: sala del governo, l’una di notte. Dentroe la viceministra al Tesoro Laura Castelli. Fuori e in fila le delegazioni dei gruppi parlamentari. Incontri spigolosi per chiedere conto delle decisioniRagioneria generale dello Stato sugli emendamenti. A tutti manca un pezzo del pacchetto: i 5 stelle vogliono di più, la Lega teme di ...