Il killer di ' Diabolik' accusato di altri due omicidi su commissione Centomila euro per far fuori i nemici dei ' signori della droga'

Advertising

leggoit : #23dicembre #rassegnastampa I sindaci di Roma e Milano scelgono Leggo per gli auguri di Natale ai cittadini. Testa… - infoitinterno : Diabolik, l'omicidio al parco e la fuga del killer tra l'indifferenza dei passanti - infoitinterno : Diabolik, l'omicidio al parco e la fuga del killer tra l'indifferenza dei passanti - ilgiornale : Avrebbe incassato una lauta somma il #killer dell'ultrà della #Lazio Diabolik, ovvero Fabrizio Piscitelli. È ciò ch… - barbarajerkov : Una foto pazzesca: il killer in fuga subito dopo aver ucciso Diabolik, l'omicidio al parco e la fuga del killer tra… -

Ultime Notizie dalla rete : killer Diabolik

... nato in Argentina ma trapiantato a Roma da più di un ventennio, potrebbe essere anche il... detto '', aveva con esponenti della banda della Magliana. Qualche ora dopo la feroce ...Illo aspetta sotto al portone e con una 7,65 gli spara contro quattro colpi. Il quinto, una ... È la stessa 7,65 tenuta assieme alla 9x21 usata per uccidere? L'ex di Raul mette a ...Centomila euro per uccidere chiunque fermasse l’ascesa dei “signori della droga”. Una scia di tre omicidi, partita a gennaio 2019 nel cuore della Magliana, passata poi per ...Intrecci, ruoli e responsabilità emergono dall'ordinanza di convalida del fermo di Raul Esteban Calderon, il 52enne di origini argentine accusato di avere ucciso Fabrizio Piscitelli il 7 agosto del 20 ...