Il gren pass durerà 4 mesi dopo la dose booster, mascherine Ffp2 anche in zona bianca: Speranza illustra le nuove disposizioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere alla crescita di casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell’arrivo nel nostro Paese della variante Omicron. Il primo articolo di questo decreto approvato all’unanimità prevede una riduzione del tempo di vigenza del Green pass che attualmente è 9 mesi, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a 6 mesi“. Decreto di Natale, la bozza per ora ‘grazia’ i circa 950mila lavoratori della Pa dell’estensione dell’obbligatorietà vaccinale Così il ministro della Salute, nella conferenza stampa che ha seguito il Cdm dove, come risaputo, tra le novità spicca il green pass, che è stato ridotto da 9 a 6 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere alla crescita di casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell’arrivo nel nostro Paese della variante Omicron. Il primo articolo di questo decreto approvato all’unanimità prevede una riduzione del tempo di vigenza del Greenche attualmente è 9, leevidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a 6“. Decreto di Natale, la bozza per ora ‘grazia’ i circa 950mila lavoratori della Pa dell’estensione dell’obbligatorietà vaccinale Così il ministro della Salute, nella conferenza stampa che ha seguito il Cdm dove, come risaputo, tra le novità spicca il green, che è stato ridotto da 9 a 6 ...

