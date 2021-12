Il Governo prende le misure a Omicron, ma rinvia sull'obbligo vaccinale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riduzione della validità del green pass, tempi abbreviati per poter ricevere la terza dose, estensione dell’utilizzo delle mascherine e del super green pass, divieto di eventi e feste che prevedano assembramenti all’aperto, chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. È questo il pacchetto di misure approvato in serata dal Consiglio dei ministri per rispondere al rialzo dei contagi, che hanno sfondato quota 44mila, cifra record da inizio pandemia. In mattinata Mario Draghi ha riunito una cabina di regia più movimentata del solito rispetto ai vertici precedenti. Oggetto di discussione l’obbligo di tampone per accesso ad alcune tipologie di luoghi chiusi anche per i vaccinati senza terza dose, ma soprattutto la proposta di introdurre l’obbligo di vaccinazione per l’intero comparto dei dipendenti della Pubblica amministrazione. La ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Riduzione della validità del green pass, tempi abbreviati per poter ricevere la terza dose, estensione dell’utilizzo delle mascherine e del super green pass, divieto di eventi e feste che prevedano assembramenti all’aperto, chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. È questo il pacchetto diapprovato in serata dal Consiglio dei ministri per rispondere al rialzo dei contagi, che hanno sfondato quota 44mila, cifra record da inizio pandemia. In mattinata Mario Draghi ha riunito una cabina di regia più movimentata del solito rispetto ai vertici precedenti. Oggetto di discussione l’di tampone per accesso ad alcune tipologie di luoghi chiusi anche per i vaccinati senza terza dose, ma soprattutto la proposta di introdurre l’di vaccinazione per l’intero comparto dei dipendenti della Pubblica amministrazione. La ...

