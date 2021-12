Il Giudice Sportivo si pronuncia su Udinese-Salernitana: la decisione! (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Giudice Sportivo non ha ancora sciolto i dubbi su Udinese–Salernitana che rimane una partita ancora senza destino. La partita, in programma martedì alle 18.00, non si è giocata a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo squadra della Salernitana. L’ ASL di Salerno, dopo le riscontrate positività ha così deciso di vietare alla squadra campana di partire per la trasferta friuliana. Udinese, Salernitana, Giudice Sportivo L’Udinese, vista l’assenza sul campo degli avversari, spingeva per riuscire ad ottenere la vittoria a tavolino, 3-0 il risultato richiesto dai bianconeri. Il Giudice Sportivo, nella giornata di oggi, ha però scelto di non dare ancora una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilnon ha ancora sciolto i dubbi suche rimane una partita ancora senza destino. La partita, in programma martedì alle 18.00, non si è giocata a causa di alcune positività riscontrate nel gruppo squadra della. L’ ASL di Salerno, dopo le riscontrate positività ha così deciso di vietare alla squadra campana di partire per la trasferta friuliana.L’, vista l’assenza sul campo degli avversari, spingeva per riuscire ad ottenere la vittoria a tavolino, 3-0 il risultato richiesto dai bianconeri. Il, nella giornata di oggi, ha però scelto di non dare ancora una ...

