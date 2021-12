Il Giudice Sportivo ha squalificato il medico del Sassuolo «per aver alzato le braccia al cielo» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ha alzato le braccia al cielo. E non si fa. L’arbitro Fabbri, che dirigeva Sassuolo-Bologna, l’ha visto, e se l’è segnato. Il Giudice Sportivo ha sentenziato: squalificato per una giornata. E’ successo al medico del Sassuolo, dottor Claudio Rigo. Ed è tutto scritto, nero su bianco, sul comunicato della Lega con le decisioni del Giudice Sportivo, alla voce “Medici espulsi”: “squalificato per una giornata effettiva di gara Rigo Claudio (Sassuolo) per avere, al 28? del primo tempo, contestato una decisione arbitrale alzando le braccia al cielo”. Giustizia Sportiva è fatta. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Haleal. E non si fa. L’arbitro Fabbri, che dirigeva-Bologna, l’ha visto, e se l’è segnato. Ilha sentenziato:per una giornata. E’ successo aldel, dottor Claudio Rigo. Ed è tutto scritto, nero su bianco, sul comunicato della Lega con le decisioni del, alla voce “Medici espulsi”: “per una giornata effettiva di gara Rigo Claudio () pere, al 28? del primo tempo, contestato una decisione arbitrale alzando leal”. Giustizia Sportiva è fatta. L'articolo ilNapolista.

Advertising

CalcioPillole : #Udinese e #Salernitana devono ancora attendere per sapere se sarà convalidata la vittoria a tavolino del match del… - forzaroma : Giudice Sportivo, nessuna sanzione per la #ASRoma - news24_inter : La decisione sul turco #inter #calhanoglu - LazioNews_24 : #GiudiceSportivo, ecco cosa succede per #UdineseSalernitana - mcrisj01 : RT @Juventina962: Fatemi capire una cosa perché al Mardona city le partite iniziano sempre assai minuti dopo e il giudice sportivo non fa m… -