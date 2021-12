‘Il Gigante’: ‘Boom richieste gastronomia +25%, bene pesce +14% e spumanti +25%’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per il cenone della vigilia e del pranzo di Natale aumentano in maniera importante le prenotazioni nel settore della gastronomia. A rilevarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) secondo cui – rispetto allo stesso periodo del 2020 (14/21 dicembre) – la crescita in questi reparti è pari al 25%. In particolar modo si registra un incremento di domanda per gli antipasti (+30%). “E anche in queste ore, a causa delle molte disdette che stanno giungendo ai ristoranti – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il Gigante’ – le richieste indirizzate ai nostri ‘spazi gastronomia’ continuano ad avere una notevolissima impennata”. bene anche la pasta fresca (+15%) e il pesce che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Per il cenone della vigilia e del pranzo di Natale aumentano in maniera importante le prenotazioni nel settore della. A rilevarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il(gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) secondo cui – rispetto allo stesso periodo del 2020 (14/21 dicembre) – la crescita in questi reparti è pari al 25%. In particolar modo si registra un incremento di domanda per gli antipasti (+30%). “E anche in queste ore, a causa delle molte disdette che stanno giungendo ai ristoranti – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo ‘Il– leindirizzate ai nostri ‘spazi’ continuano ad avere una notevolissima impennata”.anche la pasta fresca (+15%) e ilche ...

