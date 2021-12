‘Il Gigante’: ‘Boom richieste gastronomia +25%, bene pesce +14% e spumanti +25%’ (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Per il cenone della vigilia e del pranzo di Natale aumentano in maniera importante le prenotazioni nel settore della gastronomia. A rilevarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) secondo cui – rispetto allo stesso periodo del 2020 (14/21 dicembre) – la crescita in questi reparti è pari al 25%. In particolar modo si registra un incremento di domanda per gli antipasti (+30%). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Per il cenone della vigilia e del pranzo di Natale aumentano in maniera importante le prenotazioni nel settore della. A rilevarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il(gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita) secondo cui – rispetto allo stesso periodo del 2020 (14/21 dicembre) – la crescita in questi reparti è pari al 25%. In particolar modo si registra un incremento di domanda per gli antipasti (+30%). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

