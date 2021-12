Il fondamentale ruolo dell’internet delle cose emerge anche dal valore che genererà entro il 2030 (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’internet delle cose ha assunto un ruolo preponderante nella nostre vite prima ancora che arrivassimo a dare un nome al fenomeno: ce ne siamo accorti a inizio dicembre, quando un down di AWS ha messo moltissime persone nelle condizioni di riversarsi sui social per segnalare malfunzionamento e non funzionamento di servizi diventati fondamentali come Alexa – che, per alcuni, gestisce le prese di tutto l’impianto elettrico tramite il suo sistema – o Amazon Ring – sistema di videosorveglianza domestica che le persone gestiscono da remoto quando sono fuori casa -. Una dipendenza dall’internet delle cose che ora si fa chiara anche nei numeri. LEGGI anche >>> Quelli che, durante l’AWS down, hanno scoperto la dipendenza dall’internet delle ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’internetha assunto unpreponderante nella nostre vite prima ancora che arrivassimo a dare un nome al fenomeno: ce ne siamo accorti a inizio dicembre, quando un down di AWS ha messo moltissime persone nelle condizioni di riversarsi sui social per segnalare malfunzionamento e non funzionamento di servizi diventati fondamentali come Alexa – che, per alcuni, gestisce le prese di tutto l’impianto elettrico tramite il suo sistema – o Amazon Ring – sistema di videosorveglianza domestica che le persone gestiscono da remoto quando sono fuori casa -. Una dipendenza dall’internetche ora si fa chiaranei numeri. LEGGI>>> Quelli che, durante l’AWS down, hanno scoperto la dipendenza dall’internet...

Advertising

pinegaps : @igolmar @gabrielepx È lapalissiano che il tracciamento è fondamentale, quasi quanto se non più del vaccino. Diagno… - LucCadelano : RT @FedericoBussi: @GiorgiaMeloni Il PCI ebbe un ruolo fondamentale nel liberarci dalla barbarie del nazifascismo. È stata una delle istitu… - SamueleMaccagno : @CorriereGranata Avere un esterno forte che salta l’uomo quando giochi in questo modo è fondamentale. A me basta un… - See_antibody : RT @venusianfem: @lesbmond per me è spaventoso che portino avanti certe retoriche omofobe quando studiano una materia così importante e fon… - Mangio22 : Matta rella ha capito come andrà a finire e non se l'è sentita di continuare. Dr aghi invece, che sa, come deve fin… -