Il figlio di Miriana geloso di Biagio? Pago interviene: "Non vuole che si avvicini a lei…" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli continuano a flirtare al Grande Fratello Vip: come avrà preso il figlio Nicola questo nuovo avvicinamento di sua madre? L'ex marito Pago svela che il ragazzino non l'avrebbe presa affatto bene. Il figlio di Miriana geloso di Biagio? "Non vuole che si avvicini a lei…" Nicola è molto legato a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

