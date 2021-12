Il drammatico annuncio dell’amata e famosa cantante italiana | fan senza parole

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Che fine ha fatto Nathalie di X Factor? Da qualche anno la– vero nome Natalia Beatrice Giannitrapani – è lontana dalle scene musicali. Il suo ultimo album in studio, Into the flow, risale al 2018. Da allora l’artista ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo showbiz. Interpellata dal settimanale Di Più la 42enne ha raccontato la sua nuova vita in camper. Archiviato il successo raggiunto oltre dieci anni fa con X Factor, Nathalie ha acquistato un camper per iniziare una vita da nomade. Una vita che la aiuta ad essere più ispirata, più creativa. Proprio in questo periodo la Giannitrapani sta componendo nuove canzoni che potrebbero far parte di un album di prossima uscita. Il quarto per l’interprete che ha pubblicato Vivo sospesa nel 2011 e Anima di vento nel 2013. Alla rivista edita da Cairo Editore Nathalie ha confidato: “Stare sempre in viaggio mi ...