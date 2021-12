Il Covid si abbatte sulla Serie B | rinviate due giornate di campionato

(Di giovedì 23 dicembre 2021) LaB non scenderà in campo il 26 e il 29 dicembre causa l'aumento dei positivi al-19. Le duesaranno recuperate il 15 e il 22 gennaio

Advertising

lorenzo10469500 : Terza dose abbatte rischio morte del 90% - Medicina - Agenzia ANSA - CatelliRossella : Terza dose abbatte rischio morte del 90% - Medicina - - youfullwellness : #yourfullwellness Terza dose abbatte rischio morte del 90% - blogLinkes : Covid: terza dose abbatte rischio morte del 90% - FraMatta : @DAVIDPARENZO @borghi_claudio Sulla base di quali dati? Niente più scienza qua? Vabbè che Israele non ha agenzie re… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid abbatte

Il 13 gennaio, invece, si disputerà il recupero delle due partite rinviate sempre per: Benevento - Monza e Lecce - Vicenza. Sette squadre hanno un numero di positivi al coronavirus davvero ...La mannaia delsiancora una volta sul mondo del calcio. Con l'incremento vertiginoso dei contagi in tutta Italia, arriva la decisione sofferta - ma purtroppo inevitabile - della sospensione del ...La Serie B non scenderà in campo il 26 e il 29 dicembre causa l'aumento dei positivi al Covid-19. Le due giornate saranno recuperate il 15 e il 22 gennaio ...ROMA - Ciro Immobile è così, non si abbatte mai. Ultimi giorni frenetici e difficili dal punto di vista psicologico: la quarantena dopo la positività al Covid-19 della moglie, i continui tamponi e la ...