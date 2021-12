Il Covid galoppa. I nuovi casi: +42,3% in 7 giorni. In 54 province l’incidenza calcolata da Gimbe supera i 250 contagi ogni 100.000 abitanti. In nette aumento anche i decessi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe (qui il focus) rileva nella settimana 15-21 dicembre, rispetto alla precedente (leggi l’articolo), un netto aumento di nuovi casi di contagio (177.257 vs 124.568). Crescono anche i casi attualmente positivi (384.144 vs 297.394), le persone in isolamento domiciliare (374.751 vs 289.368), i ricoveri con sintomi (8.381 vs 7.163) e le terapie intensive (1.012 vs 863). Netto aumento anche dei decessi: 882 negli ultimi 7 giorni (di cui 45 riferiti a periodi precedenti), con una media di 126 al giorno rispetto ai 95 della settimana precedente. “Da oltre due mesi – dichiara il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta – si assiste ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione(qui il focus) rileva nella settimana 15-21 dicembre, rispetto alla precedente (leggi l’articolo), un nettodidio (177.257 vs 124.568). Cresconoattualmente positivi (384.144 vs 297.394), le persone in isolamento domiciliare (374.751 vs 289.368), i ricoveri con sintomi (8.381 vs 7.163) e le terapie intensive (1.012 vs 863). Nettodei: 882 negli ultimi 7(di cui 45 riferiti a periodi precedenti), con una media di 126 al giorno rispetto ai 95 della settimana precedente. “Da oltre due mesi – dichiara il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta – si assiste ...

Advertising

fcolarieti : Il Covid galoppa. I nuovi casi: +42,3% in 7 giorni. In 54 province l’incidenza calcolata da Gimbe supera i 250 cont… - infoitinterno : Il Covid galoppa a Ferrara: 300 nuovi positivi e 16 ricoveri | - estensecom : Il Covid a #Ferrara e provincia sembra aver cambiato ritmo e galoppa più velocemente di quanto si potesse immaginar… - AssuntaAccetto1 : RT @BelpietroTweet: Macché «garanzia»: i contagi sono schizzati da quando è stato introdotto il green pass. Però i focolai non dipendono so… - Loredanataberl1 : RT @BelpietroTweet: Macché «garanzia»: i contagi sono schizzati da quando è stato introdotto il green pass. Però i focolai non dipendono so… -