Il Covid ferma la Serie B, Mauro Balata: "Recuperi il 15 gennaio" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si ferma la Serie B. La variante Omicron, secondo i controlli e i tamponi anti Covid, ha colpito numerose squadre. Sono annullate allora le partite del 26 e del 29 dicembre. Lo ha deciso l'Assemblea Straordinaria della Serie B questa mattina. Un intero campionato fermo dunque. Non accadeva dallo scoppio del Covid nel febbraio del 2022. Mauro Balata, presidente della Lega, ha dichiarato a SkySport: "Ci siamo confrontati con le società. Il 15 gennaio saranno recuperato le due giornate annullate".

