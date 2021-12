Il Covid contagia anche il gigante Mc Donald’s: in Giappone limitata la vendita di patatine fritte (Di giovedì 23 dicembre 2021) Solo porzioni piccole, per le patatine fritte vendute nei tremila McDonald’s in Giappone. Lo ha deciso la più grande azienda di fast food del mondo per far fronte alla carenza di patate dovuta alla pandemia da coronavirus da una parte e alle inondazioni in Canada dall’altra. Il Covid sta causando gravi danni in ogni settore economico, compresa la catena del cibo. “McDonald’s Japan limiterà temporaneamente le vendite di patatine fritte di medie e grandi dimensioni come misura atta a garantire che i clienti possano continuare a gustare le patatine fritte di McDonald’s”, ha detto la società alla Bbc. “I clienti potranno ancora ordinare patatine fritte di piccole ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Solo porzioni piccole, per levendute nei tremila Mcin. Lo ha deciso la più grande azienda di fast food del mondo per far fronte alla carenza di patate dovuta alla pandemia da coronavirus da una parte e alle inondazioni in Canada dall’altra. Ilsta causando gravi danni in ogni settore economico, compresa la catena del cibo. “McJapan limiterà temporaneamente le vendite didi medie e grandi dimensioni come misura atta a garantire che i clienti possano continuare a gustare ledi Mc”, ha detto la società alla Bbc. “I clienti potranno ancora ordinaredi piccole ...

