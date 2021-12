Il Coronavirus ferma il calcio: rinviate due giornate di Serie B (Di giovedì 23 dicembre 2021) Serie B ferma per Coronavirus Si tornare a fermare per Coronavirus il calcio italiano. A farne le spese questa volta è la Serie B che si è vista rinviare le prossime due giornate di campionato in programma per domenica 26 dicembre e mercoledì 29 dicembre. Ancora da decidere le date di recupero con il campionato cadetto che al momento ritornerà il prossimo 15 gennaio 2022. A comunicare lo stop è la Lega Serie B. L'articolo Il <em>Coronavirus</em> ferma il calcio: rinviate due giornate di Serie B proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)perSi tornare are perilitaliano. A farne le spese questa volta è laB che si è vista rinviare le prossime duedi campionato in programma per domenica 26 dicembre e mercoledì 29 dicembre. Ancora da decidere le date di recupero con il campionato cadetto che al momento ritornerà il prossimo 15 gennaio 2022. A comunicare lo stop è la LegaB. L'articolo Il ilduediB proviene da intermagazine.

Advertising

AmicideiBambini : È stato uno dei primi Paesi a partire con le vaccinazioni di massa. Ora Israele si prepara a somministrare la quart… - infoitinterno : Coronavirus, non si ferma la crescita dei contagi: sono 286 i nuovi casi in provincia di Lucca - Luccaindiretta - anteprima24 : ** Serie B, il covid ferma il #Campionato: la decisione dell'#Assemblea di #Lega ** - TuttoPisa : La Serie B si ferma. L'Assemblea di Lega convocata per fronteggiare l'aumento dei contagi - che ha coinvolto molti… - LaPresse_news : La scuola in presenza non si ferma. -