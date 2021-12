Il congedo di paternità si blocca: la proposta di estenderlo a tre mesi resta senza finanziamenti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si interrompe la strada per il congedo di paternità. L’idea di estenderlo a tre mesi, avanzata dalla deputata del Partito Democratico Giuditta Pini, non ha ricevuto i fondi necessari. Ne parla lei stessa sul proprio profilo Instagram: “Il Governo si era impegnato a estendere il congedo per i papà e ha disatteso quell’impegno. Durante la discussione sul Family Act ero riuscita a impegnare il Governo a portare gradualmente il congedo di paternità a 90 giorni”. Il tema, continua, era arrivato anche all’attenzione della ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, che durante “il G20 disse di essere al lavoro insieme al Parlamento” per attuarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuditta Pini (@giuditta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Si interrompe la strada per ildi. L’idea dia tre, avanzata dalla deputata del Partito Democratico Giuditta Pini, non ha ricevuto i fondi necessari. Ne parla lei stessa sul proprio profilo Instagram: “Il Governo si era impegnato a estendere ilper i papà e ha disatteso quell’impegno. Durante la discussione sul Family Act ero riuscita a impegnare il Governo a portare gradualmente ildia 90 giorni”. Il tema, continua, era arrivato anche all’attenzione della ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, che durante “il G20 disse di essere al lavoro insieme al Parlamento” per attuarlo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuditta Pini (@giuditta ...

