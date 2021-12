(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildial club giallorosso per ila Tor di, progetto dell’ex patron dellaPallotta cancellato dnuova proprietà dei Friedkin. Lo riporta Repubblica. “Il331di euro dial club giallorosso oltre che ai suoi due ex partner. Nel conteggio c’è di tutto: i soldi per la figuraccia internazionale incassata daCapitale, quelli dovuti per i dirigenti e i funzionari che hanno lavorato a vuoto, le opere pubbliche che la città ha perso”. Un j’accuse di 30 pagine depositato al Tar del Lazio lunedì in cui il Capidoglio denuncia: «Una montagna di lavoro!». ...

Advertising

ingresso213 : RT @achspol89: Quindi il comune di Roma con la sua passata giunta chiede i danni x aver ostacolo un progetto da 700/800 mil di euro x salva… - napolista : Il Comune chiede 331 milioni di risarcimento danni alla #Roma per il mancato stadio a Tor di Valle Su Repubblica.… - romaforever_it : Il Comune passa all'attacco e chiede i danni alla Roma: '331 milioni per la figuraccia' - cmdotcom : Stadio #Roma, il Comune chiede 331 milioni di risarcimento al club - VoceGiallorossa : ???Stadio - Il Comune chiede 331 milioni di euro di risarcimento alla @OfficialASRoma #ASRoma #Vocegiallorossa… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune chiede

Già, perché il331 milioni di euro di danni al club giallorosso oltre che ai suoi due ex partner, Euronova e Cpi. DETTAGLI - Ecco, allora, la conta dei danni. Il primo è quello d'...PONTREMOLI " Aumenta il numero di positivi sul territorio deldi Pontremoli ed oltre. Per questo il sindaco Jacopo Ferri ha deciso di rivolgersi direttamente al direttore di Usl Toscana Nord Ovest, dott.ssa Maria Letizia Casani, per proporle, proprio in ...Una montagna di lavoro gettato alle ortiche. Danno di immagine calcolato attraverso la chiave di ricerca Google “lo stadio non si farà” Il Comune di Roma chiede i danni al club giallorosso per il ...Anche quest’anno nel presepe di Lesina (un Comune all’interno del Parco Nazionale del Gargano) i cacciatori vengono rappresentati accanto alla natività. Ma il WWF Foggia chiede qualche modifica al sin ...